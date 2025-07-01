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12:43, 1 июля 2025Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Уезжая в отпуск, можно сделать перерасчет за коммуналку
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На время отсутствия в квартире хозяин может потребовать перерасчет платы жилищно-коммунальных услуг. Как сэкономить на счетах за коммуналку, изданию NEWS.ru рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Перерасчет платы за ЖКУ возможен, если квартировладелец уехал в отпуск или командировку длительностью от пяти дней. Соответствующее заявление необходимо подать в управляющую компанию. На снижение платы за «коммуналку» могут рассчитывать многодетные семьи и семьи с инвалидами. Данным категориям граждан полагается скидка до 50 процентов. Претендовать на льготу могут и пенсионеры, которые платят по счетам больше 22 процентов своей пенсии. Бондарь советует проверять квитанции на наличие ошибок. Порядок расчета платы можно проверить через ГИС ЖКХ или жилищную инспекцию.

Еще один способ сэкономить на оплате ЖКХ — поставить двухтарифный счетчик на электричество. Прибор учитывает сниженный тариф на потребление электроэнергии в ночные часы, благодаря чему, к примеру, житель Москвы может сэкономить на счетах за свет порядка 30 процентов. Если вопрос экономии стоит особо остро, то специалист советует воспользоваться рассрочкой. «Конечно, если платежи все равно неподъемные, лучше сразу договориться с управляющей компанией о рассрочке, чем копить долги. Главное — не пускать дело на самотек», — рекомендовал Бондарь.

Существуют и другие лайфхаки, помогающие сэкономить на коммуналке. Среди них — светодиодные лампы и датчики движения. Снизить расходы на оплату электричества можно, регулярно моя окна. Также уменьшить траты можно, выключая из розеток неработающие электроприборы.

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