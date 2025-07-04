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16:31, 4 июля 2025Забота о себе

Врачи предостерегли от снятия стресса с помощью одного популярного в соцсетях способа

Врач Карлсен: Доказательств, что кортизоловые коктейли снижают стресс, нет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timothé Durand / Unsplash

Ставшие популярными в соцсетях так называемые кортизоловые коктейли обещают избавить от стресса и переутомления, однако научных доказательств их эффективности нет, предупредил акушер-гинеколог Чарльз Карлсен. От снятия нервного перенапряжения с помощью подобных способов он и его коллега Дэниел Аткинсон предостерегли в беседе с Daily Mail.

Карлсен объяснил, что блогеры называют кортизоловым коктейлем напиток на основе лимонного и апельсинового соков, кокосовой и газированной воды, чайной ложки магния и морской соли. В соцсетях утверждают, что этот коктейль снижает уровень гормонов стресса, нормализует сон, регулирует обмен веществ, уровень сахара в крови и артериальное давление.

По словам врача, хотя все ингредиенты этого коктейля способствуют расслаблению и улучшению настроения, сами по себе они вряд ли способны значительно повлиять на выработку кортизола. «Аргументов в пользу того, что этот напиток значительно снижает уровень гормонов стресса, нет», — подчеркнул он.

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Более того, употребление нескольких таких напитков за раз может приводить к побочным эффектам, предупредил Карлсен. «Чрезмерное потребление магния приводит к диарее, дискомфорту в желудке и различным желудочно-кишечным симптомам. Избыток этого вещества особенно вреден для пациентов с заболеваниями почек», — уточнил он.

Аткинсон же уточнил, что высокий уровень кортизола действительно связан с дефицитом магния, однако повышение его уровня не произойдет мгновенно после употребления коктейля. Доктор подчеркнул, что при дефиците магния гораздо полезнее и безопаснее скорректировать рацион, включив в него больше орехов, цельнозерновых и бобовых продуктов, чем пить коктейль.

Ранее психолог Мария Миняйчева объяснила отличие патологической тревоги от обычного стресса. Главным отличим является степень, в которой это состояние нарушает повседневную жизнь.

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