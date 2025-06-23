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14:32, 23 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Объяснено отличие патологической тревоги от обычного стресса

Психолог Миняйчева: О патологической тревоге могут говорить усталость и тошнота
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Патологическая тревога отличается от обычного стресса или беспокойства, рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Мария Миняйчева. Симптомы патологической тревоги она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Миняйчевой, обычное беспокойство и стресс — это естественные реакции организма на трудные или неопределенные ситуации. Например, человек может переживать перед экзаменом, собеседованием или важным событием. «Такие эмоции кратковременны, связаны с конкретной причиной и исчезают, когда ситуация разрешается», — объяснила специалистка.

При этом патологическая тревога часто возникает без явной причины, сохраняется в течение долгого времени и сопровождается выраженными физическими и психологическими симптомами: учащенным сердцебиением, напряжением в теле, нарушением сна, навязчивыми мыслями.

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Главным отличием такой тревоги от стресса является степень, в которой это состояние нарушает повседневную жизнь. О патологической тревоге могут говорить физические проявления: тошнота, ощущение сдавленности в груди, затрудненное дыхание, повышенная потливость, нарушения сна, постоянное ощущение усталости, даже без серьезной нагрузки, перечислила психолог.

Миняйчева добавила, что патологическая тревога может отразиться также на эмоциональном фоне и когнитивных функциях: у человека может появиться ощущение постоянного беспокойства, раздражительность, напряжение, навязчивость мыслей, чрезмерное прогнозирование негативных сценариев, сомнения.

Если подобные симптомы сохраняются в течение нескольких недель и мешают нормальной жизни, важно обратиться за помощью к специалисту — психотерапевту, клиническому психологу или психиатру.

Тревога сегодня стала фоновой. Это может быть из-за мировых изменений и нестабильности, повышенного информационного шума (поток новостей, сообщений и так далее), высоких требований к человеку и ускоренного темпа жизни. Одновременно с этим происходит рост осознания и диагностики психических состояний. Раньше многие проблемы просто игнорировались или списывались на «усталость» и «характер». Сегодня люди больше знают о психическом здоровье и чаще обращаются за помощью, что отражается на статистике

Мария Миняйчевамедицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС)

Ранее издание Daily Mail сообщило, что иранские ученые выявили вред поцелуев для психики. Они, как утверждают исследователи, приводят к депрессии.

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