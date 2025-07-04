Стало известно о наступлении российских войск в городской застройке Часова Яра

Российские войска наступают в Часовом Яре и его окрестностях в ДНР

Российские войска наступают в городской застройке Часова Яра и его окрестностях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись к северу от Часов Яра, а также наступают в самой застройке», — рассказал источник.

Он уточнил, что военнослужащие российской армии продвинулись к северу от города. Кроме того, они ведут наступление южнее населенного пункта в селе Ступочки.

Как отметил автор сообщения, после взятия под контроль Часова Яра российские военные смогут развить наступление на Константиновку и Краматорск в ДНР.

Ранее стало известно положение Вооруженных сил России в Часовом Яре. Сейчас подразделения российской армии контролируют большую часть города.