Инфекционист назвал опасное проявление постковидного синдрома у детей

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что последние всплески заражения коронавирусной инфекцией показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявляться у детей спустя недели после выздоровления. «Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», — сказал он.

Поздняков добавил, что чаще всего сам коронавирус у таких детей протекал в легкой или «субклинической форме». Врач добавил, что возможной причиной его развития является гиперимунная реакция организма на инфекцию, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.

По словам инфекциониста, для мультисистемного воспалительного синдрома характерны быстрое появление лихорадки с повышение температурой тела до 38,5, которая плохо сбивается жаропонижающими препаратами, а также симптомы интоксикации. Врач добавил, что у половины пациентов появляются различные варианты сыпи, увеличиваются лимфоузлы и снижается артериальное давление.

Инфекционист подчеркнул, что постковидный синдром у детей встречается реже, чем у взрослых. Чаще всего это проявляется усталостью, нарушением сна, изменением настроения, а также тревожностью и утомляемостью.

Ранее российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что дети с выраженными хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами, тяжелее переносят коронавирус. Также у детей с пороком сердца, поражением почек, нервной системы и ДЦП может развиться тяжелое течение коронавируса.

