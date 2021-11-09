Мясников предупредил об опасных для детей последствиях COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 может привести к развитию хронических болезней у несовершеннолетних. Об опасном последствии перенесенного коронавируса специалист предупредил в разговоре с «Вечерней Москвой».

Телеведущий сообщил, что COVID-19 способен ускорить у детей развитие генетических хронических заболеваний. «В первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий», — отметил Мясников.

Материалы по теме Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция? «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе

Другим опасным последствием, по словам врача, является синдром мультисистемного воспаления — редкой болезни, которая характеризуется повышенной температурой, кислородной недостаточностью и пониженным давлением. При этом он подчеркнул, что это состояние может возникнуть и после других вирусных инфекций: гриппа, ветряной оспы, кори.

Также Мясников рассказал, что дети стали чаще заболевать COVID-19, но тяжелых случаев немного. «При этом есть дети, которые благодаря особым генетическим свойствам не подвержены ковиду вообще. В то же время имеются и те, которые могут болеть исключительно в тяжелой форме, как и взрослые», — заявил он.

Специалист добавил, что в США зафиксировали больше случаев заражения несовершеннолетних коронавирусом, чем в России. Как уточнил врач, в Соединенных Штатах за все время пандемии COVID-19 заболели два миллиона детей.

Ранее Мясников порекомендовал россиянам не сдерживать кашель. Телеведущий объяснил, что этот рефлекс очищает легкие от раздражителей и посторонних предметов, а также защищает их от вирусных инфекций.