Доктор Мясников рассказал о вреде сдерживания кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сдерживание кашля может нанести вред организму. О том, почему этот рефлекс не стоит подавлять, специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Телеведущий отметил, что кашель является одним из самых важных рефлексов организма. По словам Мясникова, он очищает легкие от раздражителей и посторонних предметов, а также защищает их от вирусов. «Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — подчеркнул доктор.

Как уточнил Мясников, в некоторых случаях кашель может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. «Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и так далее)», — сообщил он.

Специалист призвал всех, кто сталкивается с кашлем, искать его причины и лечить. Однако, по мнению Мясникова, даже если кашель возникает в виде защитного рефлекса, то подавлять его не стоит, так как после этого человек может закашлять еще сильнее.

Ранее телеведущий перечислил возможные причины головной боли по утрам. В частности, Мясников порекомендовал обращать внимание на положение шеи во время сна — неудобная или неправильная поза может приводить к этой проблеме.