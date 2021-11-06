Мясников раскрыл смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне нередко совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов. Некоторые из них могут привести к смертельному исходу, подчеркнул медик в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников заявил, что люди часто прибегают к бесконтрольному приему нестероидных противовоспалительных препаратов и не задумываются о дальнейших последствиях. Спектр вредных воздействий от этих лекарств не сравним ни с чем. Медик раскрыл россиянам возможные осложнения: по его словам, прием таких препаратов приводит к язве желудка и кровотечению.

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«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», — заявил доктор.

Телеведущий объяснил, что принимая такие препараты, необходимо защищать слизистую оболочку желудка — например, с помощью средства «Омепразол». Нестероидные противовоспалительные лекарства следует пить курсом, прикрывая

«Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!» — отметил Мясников.

Нестероидные противовоспалительные лекарства следует пить курсом, прикрывая их «Омепразолом» в минимально действующих дозах. Врач призвал не менять одно средство на другое и соблюдать рекомендации от производителя средств.

Ранее Мясников раскрыл неожиданную причину кашля. Находящееся в ухе инородное тело может вызвать этот недуг, уверен врач.