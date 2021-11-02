Доктор Мясников дал россиянам советы по вакцинации от коронавируса

Врач Мясников: прививаться нужно, чтобы простое ОРЗ не перешло в вирусную пневмонию

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции. Пост, в котором специалист ответил на самые часто задаваемые вопросы россиян о прививках, появился в его Telegram-канале.

По словам телеведущего, вакцинация поможет уберечь от тяжелых последствий заболевания. «[Прививаться нужно] для того, чтобы простое ОРЗ не перешло в вирусную пневмонию, как у многих пожилых и хронически больных людей», — объяснил он. Также, как уточнил Мясников, это должно минимизировать риск заражения близких.

Доктор рассказал, что россияне сегодня могут привиться любой из доступных в стране вакцин. В то же время он отметил, что по «Спутнику V» пока накоплено больше всего положительных данных. Мясников напомнил, что интервал между двумя дозами «Спутника V» обычно составляет 21 день. Всем, кто не успел вовремя сделать вторую прививку, врач посоветовал заняться этим вопросом поскорее, «как только возможно».

Мясников сообщил, что переболевшие могут вакцинироваться через полгода после перенесенной инфекции, чтобы защитить себя от новых штаммов. Кроме того, по словам врача, от COVID-19 следует прививаться подросткам и беременным женщинам, которые относятся к группе риска, в частности, страдают от ожирения, астмы, диабета, онкологии, хронических болезней почек, печени, легких и других заболеваний.

Помимо этого, специалист перечислил противопоказания к вакцинации. К относительным телеведущий отнес аллергическую реакцию любой тяжести на первую дозу, возникшую в течение четырех часов после прививки, к абсолютным — анафилактический шок на первую дозу. «История тромбозов или факт нахождения на лечении кроверазжижающими препаратами противопоказаниями не являются», — уточнил он.

Как отметил Мясников, людям старше 65 лет и тем, кто находится в группе риска, следует ревакцинироваться через полгода. Остальные, по словам врача, могут пройти повторную вакцинацию по желанию. Врач также призвал не ориентироваться на результаты теста на антитела. По его словам, это малоинформативный анализ, который плохо коррелирует с уровнем реальной защиты.

Специалист добавил, что после вакцинации российским препаратом можно привиться западными. Также Мясников сообщил, что прививки от гриппа и коронавируса можно сделать в один день.

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