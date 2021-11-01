Доктор Мясников назвал распространенную ошибку россиян после прививки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» назвал ошибочным распространенное среди россиян мнение о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Выпуск доступен на YouTube.

По словам телеведущего, после вакцинации можно принимать душ или ванну. Как подчеркнул Мясников, утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, — это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования. Он отметил, что даже сами авторы этого заблуждения не могут четко ответить на вопрос, почему нельзя мочить место укола.

«Когда я читаю в рекомендациях Министерства здравоохранения, подписанного уважаемыми людьми, про вакцинацию от COVID-19, на второй строчке я встречаю: "Место прививки не мочить три дня". Все, мне дальше эти рекомендации читать не надо. Если это сохранилось в рекомендациях, то чего мне от них ждать дальше?» — заявил доктор.

Мясников добавил, что самое главное — пройти вакцинацию, а не думать о том, можно ли мочить место прививки или нет.

Ранее телеведущий сообщил, что людям старше 60 лет, которые страдают диабетом или другими тяжелыми заболеваниями, важно прививаться вакциной от COVID-19 дополнительно. Как объяснил Мясников, у этой категории людей иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодежи.