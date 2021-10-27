Доктор Мясников высказался об устремившихся в Турцию и Египет россиянах

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался в своем Telegram-канале о россиянах, решивших отдохнуть за границей во время нерабочих дней. Доктор заявил, что не разделяет переживаний по поводу устремившихся в Турцию и Египет граждан страны.

«Все почему-то переживают, что во время вынужденных "каникул" [многие россияне] ломанулись в Турцию и Египет. И что? Почему нет, если есть деньги?» — написал телеведущий. По его словам, люди, которые уезжают в другие страны, выпадают из внутрироссийской «цепи передачи инфекции».

Мясников пояснил, что в названных странах уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России. Кроме того, он напомнил о строгом контроле ПЦР-тестов на коронавирус по прибытии в Турцию и Египет, а также по возвращении в Россию. «Пусть отдыхают, если деньги есть!» — заключил Мясников.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок российских туристов на зарубежные курорты. По возвращении в Россию Крючков рекомендовал сдать в аэропорту и антигенный тест, и ПЦР-тест. До дома добираться лучше не на общественном транспорте, а на такси.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Он отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

Режим нерабочих дней в стране предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал ее инициативу и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».

После объявления нерабочих дней эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на перелеты по ряду зарубежных направлений с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Продажи туров в Египет выросли на 30 процентов, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое.