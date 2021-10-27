Иммунолог предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян в Египет

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок российских туристов на зарубежные курорты, в том числе Египет. Его слова передает «Москва 24».

По мнению врача, поездки россиян в Египет негативно отразятся на уровне заболеваемости. Он напомнил, что в среднем симптомы коронавируса проявляются у заболевших через 6 дней. «Если заболевшие россияне полетят в Египет на неделю, то симптомы у них проявятся на отдыхе. Если они заболеют на отдыхе, то почувствуют симптомы уже по возвращении», — пояснил он.

По возвращении в Россию Крючков порекомендовал сдать в аэропорту и антигенный тест, и ПЦР-тест. До дома добираться лучше не на общественном транспорте, а на такси, считает он. Также первые 6-10 дней по приезде желательно избегать скоплений людей.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях Египта, после чего стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила. Среди наиболее востребованных у россиян заграничных направлений — Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана.