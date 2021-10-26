Отдых за рубежом резко подскочил в цене для россиян

Директор АТОР Майя Ломидзе: стоимость отдыха за границей подскочила на 10-30 процентов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Стало известно, что рост цен на путешествия в нерабочие дни составил от 10 до 30 процентов в зависимости от направления, даты заезда и категории отеля. «Цены, конечно, выросли, что, как мы видим, не останавливает наших туристов. Как только объявили <...> о дополнительных ограничениях и о квазилокдауне, спрос взлетел», — заявила эксперт.

Среди наиболее востребованных у россиян заграничных направлений Ломидзе выделила Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану.

При это специалист отметила, что из-за введения в большинстве российских регионов новых коронавирусных ограничений, объем брони на поездки по стране в начале ноября существенно снизился.

Ранее в октябре власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Теперь для заселения в гостиницы республики необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

