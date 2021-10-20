В АТОР объяснили снижение спроса на отдых в России

АТОР: спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился на 30 процентов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о снижении спроса во внутреннем туризме на 30 процентов. Такая информация появилась на сайте организации.

По ее словам, тенденция спада спроса на отдых в России наметилась еще в летний период. «И все же, такой "сюрприз", как введение на пике сезона жестких ограничений на самом популярном внутреннем направлении, в Краснодарском крае, существенно "смазало" итоги сезона. И продолжает оказывать негативный эффект в виде потери туристов в этом регионе и осенью», — объяснила эксперт.

Кроме того, специалист отметила, что принятие новых коронавирусных мер в более чем 30 субъектах Федерации также оказало негативное влияние на желание россиян путешествовать по стране в ноябрьские праздники.

«В регионы, про которые в прессе пишут, что там "вводят QR-коды", прекращают покупать туры, осторожничают и по другим внутренним направлениям. В итоге по сравнению с первой неделей октября на второй неделе месяца спрос на туры по России в среднем по рынку упал на 30 процентов», — заключила Ломидзе и добавила, что на период с 4 по 7 ноября закономерно вырос спрос в сегменте выездного туризма.

Ранее в октябре исполнительный директор АТОР заявила, что Египет стал самым популярным зарубежным направлением у россиян для поездки на ноябрьские праздники. По ее словам, многие путешественники также массово устремятся в Венгрию.

