Россияне массово устремятся в три страны на ноябрьские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Египет стал самым популярным зарубежным направлением у россиян для путешествия на ноябрьские праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На зарубежных направлениях спрос растет, в лидеры вырвался Египет, а Турция ожидаемо потеряла лидерство. Но Египет — на базе регулярной перевозки, так как чартерные программы запускаются только с 9 ноября», — рассказала эксперт. Ломидзе отметила, что в тройку самых популярных стран, к которым российские туристы проявили массовый интерес, вошла Доминикана — спрос на курорт может быть выше, чем на ОАЭ.

По ее словам, многие путешественники также устремится в Венгрию. «Из европейских стран в лидеры вырвалась Венгрия, понятно, что наши туристы соскучились по комфортному отдыху в европейском городе. Думаю, что оставшиеся до праздников две недели укрепят лидерство этих стран», — добавила она.

Ранее в октябре в АТОР назвали два самых востребованных российских региона для поездки в межсезонье. Так, большинство туристов предпочли провести выходные в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, пик продаж туров в эти два города наступит за 5-7 дней до ноябрьских праздников.