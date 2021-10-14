Россияне в ноябре устремятся на отдых в два региона страны

Из-за введения ограничений в регионах российские туристы массово устремятся на отдых в ноябре в Москву и Санкт-Петербург. Такую тенденцию предсказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что из-за ужесточения коронавирусных ограничений в регионах большинство туроператоров наблюдает снижение спроса на туры по России. Так, больше всего пострадала Калининградская, Псковская и Ленинградская области, Татарстан, Карелия и города Золотого кольца. По оценкам специалистов, текущее падение продаж по внутренним направлениям достигает 40 процентов.

По этой причине Москва и Санкт-Петербург могут стать самыми популярными направлениями в стране зимой и в межсезонье в целом — по мнению экспертов, пик продаж туров в эти два города наступит за 5-7 дней до ноябрьских праздников. Среди преимуществ российских мегаполисов — большой выбор объектов размещения, насыщенная культурная и экскурсионная программа и удобная транспортная доступность.

Ранее в октябре сообщалось, что из-за ужесточения коронавирусных ограничений в регионах туристы могут начать отказываться от запланированных путевок на ноябрьские и новогодние праздники. Прогнозировалось, что россияне, скорее всего, «займут выжидательную позицию», так как испугаются заранее приобретать билеты на самолет и размещение в отелях.