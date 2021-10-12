Россияне стали больше тратить на путешествия по одной причине

Платформа ОФД: траты россиян на путешествия по России и за границей выросли на треть

Траты россиян на отпуск внутри страны и за рубежом выросли почти на треть по сравнению с позапрошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Оператора фискальных данных» (ОФД).

«Разворот тренда к положительной динамике произошел в третьем квартале 2021 года и показал рост в 27,4 процента в денежном и 58,7 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным допандемийным периодом 2019 года», — говорится в исследовании платформы.

Эксперты отмечают, что одной из причин, по которой россияне стали тратить больше денег на путешествия в 2021 году, стал рост цен на перелет и проживание в отелях. Кроме того, многие отечественные туристы с начала пандемии коронавирусной инфекции были вынуждены на год-полтора отказаться от каких-либо поездок по России и за границу.

Аналитики отмечают, что за первые три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года траты в денежном выражении выросли на 3,6 процента, в натуральном — на 27,6 процента. При этом дороже всего в этом году обошлись путевки в Турцию — 2,9 миллиона рублей, на втором месте оказались ОАЭ — 1,9 миллиона рублей, на третьем — Крым — 1,2 миллиона рублей.

Ранее в октябре власти Турции объявили, что пляжный сезон на курортах страны завершится с 10 по 15 ноября. По словам президента Ассоциации инвесторов туризма Антальи Хусейна Айдогана, будет закрыто около 80 процентов отелей, остальные 20 процентов продолжат обслуживать отдыхающих в зимний период.