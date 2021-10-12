Отечественные туристы массово захотели отметить праздники в трех городах России

Отечественные туристы массово захотели улететь с 4 по 7 ноября в три российских города — в лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что 88 процентов бронирований в этот период приходится на путешествия по России, 12 процентов — на зарубежные направления. При этом средний чек за перелет по стране в одну сторону за год уменьшился на восемь процентов, до 6,3 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 12,1 тысячи рублей.

Уточняется, что среди внутренних авиамаршрутов наиболее востребованной оказалась Москва — в столице предпочел отметить праздники каждый пятый отечественный турист. На втором месте оказался Санкт-Петербург — доля этого направления составляет 13 процентов. Замыкает тройку лидеров Сочи, куда едет отдыхать девять процентов путешественников.

Среди зарубежных стран самыми популярными для поездок в праздничные дни стали Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан. Суммарно на эти пять государств приходится около 35 процентов оформленных за границу билетов.

Ранее в октябре россияне массово захотели сидеть дома на ноябрьские праздники — каждый четвертый опрошенный (26 процентов) планирует провести нерабочие дни за просмотром сериалов или чтением книг. При этом 15 процентов респондентов хотят отдохнуть на даче, а 6 процентов — в гостях у родственников.