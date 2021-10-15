Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта

Турагенты рассказали о дефиците мест в отелях Египта из-за снятия ограничений на полеты

Туроператоры предсказали надвигающийся дефицит мест в отелях Египта после снятия ограничений на чартерные и регулярные авиарейсы. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам экспертов, проблема также может возникнуть из-за увеличивающегося турпотока на курорты из европейских государств. Например, Великобритания исключила Египет из «красного» списка стран. «Полетела Европа, гостиницы полностью заполнены», — предупредили россиян представители компании «Библио-Глобус».

Как рассказал порталу исполнительный директор туроператора «И-Линь Туризм» Константин Громов, на ноябрьские праздники отели Хургады и Шарм-эш-Шейха уже заполнены наполовину, также путешественники активно бронируют путевки на Новый год.

Ранее, 14 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о снятии ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября. Полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение. В связи с этим исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о возможном снижении стоимости путевок в Египет на 15-20 процентов.