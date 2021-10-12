Россиянам напомнили правила въезда в Египет

В АТОР заявили, что в Египет без ПЦР могут попасть только привитые «Спутником V» россияне

Российским туристам, которые собираются посетить Египет, напомнили правила въезда в арабскую страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на то что в сентябре Управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority, EDA) одобрило еще одну российскую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», въехать в страну без ПЦР-тестов могут только те туристы, которые привиты «Спутником V», отметили в АТОР.

Так, одобрение и допуск лекарства для внутреннего применения не является основанием для разрешения въезда в страну путешественников, привитых этим препаратом. В настоящее время власти Египта ведут работу по включению «Спутник Лайт» в список прививок, вакцинация которыми освобождает от предъявления ПЦР-тестов.

Для въезда в Египет российским туристам, привитыми такими отечественными препаратами как «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак», необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до отправления. Такое же правило распространяется и на невакцинированных туристов.

Ранее в сентябре россиянам назвали новые правила получения визы в Египет. В частности, необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (около 1800 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (около 4300 рублей) для многократного въезда.