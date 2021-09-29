Россиянам назвали новые правила получения визы в Египет

Власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны, передает Egypt Independent.

По информации издания, для получения туристической визы необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда. Срок изготовления документа — 24 часа.

Уточняется, что лица, подавшие заявку онлайн, по прибытии в Египет должны предоставить действующий заграничный паспорт, распечатку электронной визы, копию маршрута путешествия и информация о бронировании отеля.

Ранее в сентябре россиянам рассказали о новом правиле получения виз в Болгарию. Так, с 1 октября 2021 года въездные документы для детей до 12 лет будут бесплатными. По словам чрезвычайного и полномочный посла республики в России Атанаса Крыстина, подобное решение властей страны является хорошим примером того, что Болгария ценит семейный туризм.

