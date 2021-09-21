Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта

Россия с 21 сентября увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

С 21 сентября Россия расширит полетную программу на популярные курорты Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, число регулярных рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 21 сентября увеличится с 15 до 25 перелетов в неделю.

Кроме того, стало известно об увеличении количества рейсов из регионов России, из которых ранее уже было возобновлено международное авиасообщение на египетские курорты — с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Мурманска, Магадана, Пскова и Читы. Помимо этого, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в сентябре Россия восстанавливает авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.