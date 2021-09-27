Названа дата открытия нового египетского курорта для россиян

Египетский курорт Марс-Алам может открыться для россиян до конца года

Новый туристический курорт Египта Марса-Алам, находящийся в 280 километрах от Хургады, может открыться для россиян до конца года. Такую дату назвал член Ассоциации инвесторов в туризм Атеф Абдель Латиф, пишет Tourprom.ru.

Эксперт отметил, что многие российские авиакомпании и туроператоры подали запросы на разрешения полетов в аэропорт Марса-Алама — ожидается, что правительство выдаст их до конца года. Польские, немецкие и чешские компании уже заключили контракты с отелями курорта в начале октября.

По мнению эксперта, в зимнем сезоне турпоток в Египет продолжит увеличиваться. Так, Абдель Латиф напомнил, что многие зарубежные авиакомпании увеличивают число рейсов в страну: например, российские перевозчики — до 25 вылетов в неделю, немецкие — более 60 вылетов.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле и раскритиковала низкий уровень сервиса. По ее словам, все сотрудники стремились на всем «рубить бабки» — например, за взвешивание чемодана на ресепшене администратор «с нахальной улыбкой» попросил один доллар (примерно 72 рубля).