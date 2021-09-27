Россиянка отдохнула в Египте и пожаловалась на «дурдом» в отеле

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле и раскритиковала низкий уровень сервиса. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего туристка пожаловалась на «дурдом» в гостинице. По ее словам, все сотрудники стремились на всем «рубить бабки» — например, за взвешивание чемодана на ресепшене администратор «с нахальной улыбкой» попросил один доллар (примерно 72 рубля).

Также путешественнице не понравилась уборка в номерах. Она рассказала, что горничная заправляла кровать, меняла полотенца и выдавала бутылки с водой, а на просьбу помыть пол потребовала два доллара (около 145 рублей).

Пляж, напротив, ей понравился — вода была чистой, а заход в воду не резким. Тем не менее, россиянка отметила назойливых продавцов и близость судов, из-за которых присутствовал запах бензина.

Еще один недостаток — необходимость платить за туалетную бумагу при походе в туалет в кафе, магазинах и на экскурсиях.

Кроме того, автора разозлило требование сотрудников аэропорта снять обувь при пограничном досмотре. «Я была в шоке: меня заставили снять босоножки на сантиметровой подошве и встать голыми ногами на грязный коврик. Взамен ничего не предложив. А ничего, что там куча других потоптались уже?!» — сказала она.

В заключении девушка назвала свои впечатления от отпуска двоякими и уточнила, что она ехала на курорт не для того, чтобы «валяться как тюлень».

Ранее в сентябре слетавшая в Египет россиянка описала пребывание в отеле фразой «это Казанский вокзал». По ее словам, несмотря на удобное расположение, гостиница имеет низкий уровень сервиса и плохое качество питания. «Все разломанное, разбитое. В душе капает вода, а балкон даже на замок не закрывается!» — возмутилась путешественница и пригрозила турагенту заявлением в полицию.