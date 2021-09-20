Россиянка съездила в Египет и назвала лучший курорт для семейного отдыха

Россиянка побывала на египетском курорте Сафага, расположенном в часе езды от Хургады, и назвала его лучшим курортом для спокойного семейного отдыха. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница купила путевку на двоих взрослых и ребенка за 80,9 тысячи рублей — в стоимость входило недельное проживание в четырехзвездочном отеле, трансфер из аэропорта и перелет.

Как рассказала автор, гостиница была ориентирована на отдых с маленькими детьми. Каждый вечер аниматоры устраивали шоу и дискотеки. «Нам понравилось, так как в это время родители могут спокойно поужинать», — добавила она.

Кроме того, девушка отметила доброжелательность персонала, который не отказывал в помощи и не напрашивался на чаевые. Схожее впечатление у нее сложилось и о местных жителях, которые «не воспринимают туриста как курицу, несущую золотые яйца».

При этом она обратила внимание, что кроме отелей в Сафаге нет никакой туристической инфраструктуры — в городе есть несколько мечетей, школы, кафе и ларьки с фруктами. Также россиянка подчеркнула, что цены на такси далеко «не милосердные» — 10 долларов (примерно 726 рублей) за три километра.

Ранее в сентябре стало известно, что в Египте появятся два новых курортных города. Первый населенный пункт, который получил имя Аль-Галяля, построят в 100 километрах от Каира. Второй, Аль-Аламин, расположится на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии.