Россияне отдохнули в Египте и описали отель словами «это Казанский вокзал»

Вопреки рекомендациям российские туристы съездили на отдых в Египет и остались шокированы курортом, описав отель словами «это Казанский вокзал». Подробностями истории поделилась турагент путешественников в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, она отговаривала туристов от заселения в один определенный отель, так как знала, что, несмотря на удобное расположение, близость порта, набережной и морского рифа, гостиница имеет низкие стандарты сервиса, плохое питание и качество уборки. Турагент предложила путешественникам забронировать номера в другом корпусе за небольшую доплату, однако россияне наотрез отказались.

На следующее после отъезда туристов утро сотрудница турфирмы получила от клиентов гневные эмоциональные сообщения с кучей орфографических ошибок. В них отдыхающие перечислили претензии к номеру и питанию в отеле.

«Куда вы нас отправили? Это не отель, а Казанский вокзал какой-то... Полный отстой, ужас и антисанитария везде! Лифт какой-то грязный, еле ползет, как будто атомную войну пережил. Номер ужасный, грязный! Все разломанное, разбитое. В душе капает вода, а балкон даже на замок не закрывается! Срочно и немедленно просим переселения, а не то мы приедем и пойдем в УВД заявление на вас писать!», — говорилось в сообщениях.

Турагент попыталась напомнить россиянам, что предупреждала их о недостатках отеля, однако, как заявила девушка, в ответ туристы продолжили слать гневные сообщения с нецензурной бранью. По мнению автора блога, путешественники таким образом попытались ее шантажировать в надежде на то, что их переселят в другое место бесплатно.

Тем не менее, сотрудница турагентства отметила, что переселиться в другой отель без доплат не было возможности. Узнав об этом, путешественники перестали ей писать.

«Больше туристы в этот день не писали: может, успокоились, а может, поняли, что угрозами и шантажом они ничего не изменят. А может, протрезвели», — подытожила девушка.

Ранее в сентябре россиянка съездила в Египет на курорт Сафага, расположенный в часе езды от Хургады, и назвала его лучшим курортом для семейного отдыха. Так, путешественница купила путевку на двоих взрослых и ребенка за 80 тысяч рублей — в стоимость входило недельное проживание в четырехзвездочном отеле, трансфер из аэропорта и перелет.