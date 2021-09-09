Россиянка отдохнула в Египте и возмутилась «отмороженными» гидами

Россиянка отдохнула в Египте и пожаловалась на плохую организацию экскурсий и «отмороженных» гидов. Впечатления женщины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за время отпуска путешественница побывала на трех экскурсиях. Первая была обзорной и предоставлялась бесплатно в качестве подарка от туроператора. По ее словам, автобус опоздал на 45 минут, а позже гид не предупредил, сколько времени можно ходить по сувенирным магазинам — в итоге женщина провела в нем 1,5 часа, торгуясь за флакон духов.

«Все это время весь автобус сидел и проклинал меня, экскурсию, гида, страну и так далее. И никто не попытался подойти и сказать мне, что я оборзела!» — возмутилась она.

На другой экскурсии, куда входило посещение Цветного Каньона, дайвинг и джиппинг, россиянку поразило поведение бедуинов. Женщина рассказала, как местные дети «налетели» на нее со сворой собак, выпрашивая протеиновые батончики.

Также ей не понравилась длительная прогулка (около 40 минут) в пустыне, которая проходила при температуре плюс 47 градусов. Туристка отметила, что гиды никого не предупредили о необходимости взять с собой бутылку воды.

Кроме того, неоднозначные эмоции вызвало сафари — несмотря на «симпатичное» шоу и впечатляющую поездку на квадроциклах, женщина рассказала, как ей пришлось 20 минут искать уборную и комнату для переодевания.

В экскурсию также входила прогулка на катере, которая для автора оказалась слишком экстремальной. «Капитан, от силы дождавшийся, когда я возьмусь за ручки, погнал с такой скоростью, что я чуть позвоночник не сломала от прыганья по волнам», — добавила она.

Ранее в августе российская туристка слетала в Египет и назвала самые разочаровывающие сувениры. Рейтинг худших подарков из Хургады и Шарм-эль-Шейха возглавили масляные духи, которые вызывают раздражение на коже. Также девушка порекомендовала не покупать наборы сладостей в прозрачных пакетах. «Нуга напоминала гудрон, откусить козинак мне так и не удалось, а орешки в глазури были прогорклыми», — возмутилась она.