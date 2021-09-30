Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию для детей до 12 лет

С 1 октября дети до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от предъявления ПЦР-теста

Представители отечественного турбизнеса разъяснили российским путешественникам правила въезда в Турцию с 1 октября для детей до 12 лет. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

«Пассажиры младше 12 лет освобождаются от предъявления ПЦР-теста, теста на антиген или сертификатов о вакцинации», — пояснили в компании ANEX Tour. При этом сотрудники турагентства «Пегас Туристик» и «Интурист» заявили, что к настоящему моменту официальной информации от турецких коллег по поводу возможных изменений получить не удалось, в связи с чем правила въезда остаются прежними «до дальнейшего уведомления».

Эксперты отметили, что другие требования, ранее установленные властями республики, также не меняются. Так, при пересечении границы иностранные туристы, в том числе из России, должны предъявить на выбор сертификат о вакцинации «Спутником V», справку о перенесенном за последние 180 дней коронавирусе или справку о наличии антител, полученную не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.

Ранее в сентябре россияне обогнали иностранцев по количеству поездок в Турцию. Так, с января по сентябрь 2021 года республику посетили 2,5 миллиона отечественных туристов — это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Второе место по количеству отдыхающих заняла Германия — за первые восемь месяцев текущего года в страну приехали 1,8 миллиона немцев.