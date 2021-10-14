Россия снимет ограничения на полеты на курорты Египта

Оперштаб: Россия снимет ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября

С 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией 9 ноября. Также открывается сообщение с Норвегией по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло — по два рейса в неделю на каждом маршруте.