Власти популярной пляжной страны приостановили прямое авиасообщение с Россией

Власти Марокко, популярной среди туристов пляжной страны, с 5 октября приостановили прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает посольство страны в России на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по решению компетентных марокканских властей с 5 октября временно приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. «При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают», — уточнили в посольстве.

10 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами: Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, увеличилось число перелетов из Москвы в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет.