Путешествия
 
Последние новости
Раскрыта личность подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью
Россиянам предсказали снижение стоимости туров в Египет
Пенсионер в 81 год покорил одно из самых труднодоступных мест в России
Оценена распространенность постковидного синдрома
Консул России в Харькове назвал взлом аккаунта ответом на статью Медведева
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
Стало известно число погибших в перестрелке в Бейруте
«Одноклассники» обновились
Российским семьям с детьми пообещали новые выплаты
Женщина год прожила в одном доме с бывшим мужем и новым возлюбленным
Новости партнеров

Россия возобновит авиасообщение с Таиландом и еще восьмью странами 9 ноября

Оперштаб России анонсировал возобновление авиасообщения с девятью странами с 9 ноября
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jorge Silva / Reuters

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю», — сказано в сообщении.

Так, авиасообщение с Нидерландами восстанавливается по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.

Также открывается сообщение с Норвегией по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло — по два рейса в неделю, с Таиландом по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Помимо этого, возобновляется авиасообщение со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю, Тунисом по маршруту Москва — Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир с частотой два рейса в неделю, из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, со Швецией — по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг с частотой два рейса в неделю.

Россия сняла ограничения на полеты на курорты Египта

Также с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Уточняется, что полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Россия увеличит число рейсов в 12 стран

Вдобавок 14 октября Оперштаб принял решение об увеличении с 9 ноябяря числа рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.

Так, теперь в Тирана (Албания) будет осуществляться три рейса из Москвы, два рейса из аэропорта Жуковский, а также по одному рейсу в неделю из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары.

Кроме того, по маршруту Москва — Бургас (Болгария) число полетов увеличится с 7 до 11, вдобавок по одному рейсу в неделю будет запущено из Жуковского в Софию, Варну и Бургас.

Авиасообщение с Венесуэлой будет расширено за счет полетов из Москвы в Порламар с частотой пять рейсов в неделю, а также Санкт-Петурбург — Порламар и Екатеринбург — Порламар с одим вылетом в неделю на каждом маршруте.

Полеты в Венгрию будут осуществляться три раза в неделю из Москвы с приземлением в Дебрецене, четыре раза в неделю из Жуковского с посадкой в Будапеште и по три раза в неделю из Казани и Екатеринбурга с посадкой в Будапеште.

Из России в Германию по маршруту Франкфурт-на-Майне — Москва число рейсов расширится с 5 до 14, а по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — с 3 до 7 рейсов в неделю.

Авиасообщение с Грецией расширится за счет рейсов из Жуковского в Салоники (по три в неделю), с Испанией — за счет рейсов из Жуковского в Барселону (по три в неделю), с Мальтой — за счет рейсов из Санкт-Петербурга в Валетту (по два в неделю) с Италией — за счет полетов из Санкт-Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини (по два рейса в неделю на каждом маршруте).

Кроме того, с 9 ноября запланировано увеличение числа рейсов с Мальдивами — по маршрутам из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону в столицу республики Мале — с частотой четыре полета в неделю на каждом маршруте.

Также в Скопье (Македония) будет осуществляться по одному рейсу в неделю из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, а во Францию — по семь ресов в неделю на маршрутах Москва — Париж и Москва — Ницца, по одному рейсу в неделю на маршруте Москва — Лион и по два рейса в неделю на маршрутах из Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Нижнего Новгорода в Париж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия снимет ограничения на полеты на курорты Египта
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Путешествия
Путешествия00:0212 июня

«Лучше, чем Сочи»

Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
11:0011 октября

Пьяный москвич заявился в аэропорт в домашнем халате и был снят с рейса

10:0911 октября

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в новых отелях ОАЭ

09:3611 октября

Россияне попросили продлить программу туристического кешбэка

Путешествия00:03 8 июня

«Туристы едут сюда толпами»

Как россиянка отправилась в Испанию и нашла там свое счастье
07:4011 октября

Россиянин отдохнул в Евпатории и описал курорт фразой «больно смотреть»

05:3411 октября

Россиянка побывала в люксовом отеле Египта и назвала минусы роскошного отдыха

00:0810 октября

В Турции задержали два авиарейса с россиянами

Путешествия00:01 4 июня

«Куда ты летишь, тебя же сожрут!»

Как поездка на крошечный французский остров навсегда изменила жизнь россиянки
19:45 9 октября

В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

16:00 9 октября

В России организуют вывозные рейсы из Марокко

09:30 9 октября

В трех российских регионах прекратились авиаперевозки в малые аэропорты

Россия
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Наличный обман.
Акционеры «Сити Инвест Банка» могут стать фигурантами дела о мошенничестве
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц россиян
«Включили музыку — значит кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о пережитом насилии, унижении и боли
Истязавший трехлетнего сына российский уголовник получил срок
Российский подросток защищал мать и получил от мигранта пять ударов ножом
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяные россияне до смерти забили прохожего за разбитые бутылки с алкоголем
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Google обвинили в массовой слежке и «перепрограммировании» человечества
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
Губерниев отреагировал на слова Бузовой о скандале в эфире и назвал ее вруньей
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Врач перечислил опасные для печени продукты
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Сообщение о тратах на поздравление губернатора в УФО оказалось недостоверным
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Джереми Кларксон выбрал лучший автомобиль 2021 года
Land Cruiser 300 в смокинге: все, что нужно знать о новом поколении Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную версию
Lada Niva следующего поколения впервые показали на видео
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения
Как и зачем старинные автомобили переводят на электротягу?
Классические модели, которые теперь можно заряжать от розетки
У российского Renault Kaptur появится двухцветная спецверсия
Все материалы
Среда обитания
Климатическая катастрофа оказалась главной угрозой для жизни и здоровья
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Поляница удалая «Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»
Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
Город-герой Москва.
Что помогло советской армии отстоять столицу в годы Великой Отечественной войны?
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Посягнули на святое:
как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Все материалы