Россия возобновит авиасообщение с Таиландом и еще восьмью странами 9 ноября

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией 9 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю, Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю, Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю», — сказано в сообщении.

Так, авиасообщение с Нидерландами восстанавливается по маршрутам Москва — Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва — Эйндховен — два рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам — по два рейса в неделю на каждом маршруте.

Также открывается сообщение с Норвегией по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло — по два рейса в неделю, с Таиландом по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Помимо этого, возобновляется авиасообщение со Словенией по маршруту Москва — Любляна с частотой три рейса в неделю, Тунисом по маршруту Москва — Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир с частотой два рейса в неделю, из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, со Швецией — по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг с частотой два рейса в неделю.

Россия сняла ограничения на полеты на курорты Египта

Также с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Уточняется, что полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Россия увеличит число рейсов в 12 стран

Вдобавок 14 октября Оперштаб принял решение об увеличении с 9 ноябяря числа рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.

Так, теперь в Тирана (Албания) будет осуществляться три рейса из Москвы, два рейса из аэропорта Жуковский, а также по одному рейсу в неделю из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары.

Кроме того, по маршруту Москва — Бургас (Болгария) число полетов увеличится с 7 до 11, вдобавок по одному рейсу в неделю будет запущено из Жуковского в Софию, Варну и Бургас.

Авиасообщение с Венесуэлой будет расширено за счет полетов из Москвы в Порламар с частотой пять рейсов в неделю, а также Санкт-Петурбург — Порламар и Екатеринбург — Порламар с одим вылетом в неделю на каждом маршруте.

Полеты в Венгрию будут осуществляться три раза в неделю из Москвы с приземлением в Дебрецене, четыре раза в неделю из Жуковского с посадкой в Будапеште и по три раза в неделю из Казани и Екатеринбурга с посадкой в Будапеште.

Из России в Германию по маршруту Франкфурт-на-Майне — Москва число рейсов расширится с 5 до 14, а по маршруту Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — с 3 до 7 рейсов в неделю.

Авиасообщение с Грецией расширится за счет рейсов из Жуковского в Салоники (по три в неделю), с Испанией — за счет рейсов из Жуковского в Барселону (по три в неделю), с Мальтой — за счет рейсов из Санкт-Петербурга в Валетту (по два в неделю) с Италией — за счет полетов из Санкт-Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини (по два рейса в неделю на каждом маршруте).

Кроме того, с 9 ноября запланировано увеличение числа рейсов с Мальдивами — по маршрутам из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону в столицу республики Мале — с частотой четыре полета в неделю на каждом маршруте.

Также в Скопье (Македония) будет осуществляться по одному рейсу в неделю из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, а во Францию — по семь ресов в неделю на маршрутах Москва — Париж и Москва — Ницца, по одному рейсу в неделю на маршруте Москва — Лион и по два рейса в неделю на маршрутах из Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Нижнего Новгорода в Париж.