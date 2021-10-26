Отдыхающим в Египте россиянам уменьшили время отпуска на один час

С 25 октября россияне, вылетающие рейсами «Аэрофлота» из аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, должны прибывать в авиагавань на час раньше. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Решение уменьшить время отпуска отдыхающим на египетских курортах было принято в связи с увеличенным временем прохождения предполетных формальностей в аэропортах. Теперь стойки регистрации будут открываться для пассажиров за четыре часа до вылета рейса, а сама процедура заканчиваться за один час.

По мнению специалистов портала TourDom.ru, многие туроператоры уже сейчас планируют отправление трансферов на обратные вылеты в Россию за пять часов до рейса, чтобы избежать чрезмерного скопления пассажиров в зонах досмотра и контроля. Тем не менее ситуация может обостриться после 9 ноября, когда будут сняты ограничения на количество чартерных перевозок в Египет.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне раскупили почти все места в отелях Египта в период ноябрьских праздников — массовый спрос на это направление зафиксировали многие туроператоры. По их данным, туристы активно бронируют места в дорогих отелях, а также в гостиницах средней ценовой категории.