Стало известно о резком росте спроса на перелеты в Турцию в нерабочую неделю

Продажи туров в Турцию после объявления нерабочей недели в ноябре выросли на 30 процентов

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на перелеты по ряду зарубежных направлений с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом пишут «Известия».

«За минувшие сутки после объявления нерабочей недели в ноябре продажи туров в Египет выросли на 30 процентов, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое», — сообщил представитель туроператора Tez Tour.

Кроме того, стало известно, что к концу пятницы, 22 октября, спрос на поездки в Турцию может увеличиться более чем на 300 процентов.

С коллегой согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, отметив, что туры на ноябрьские праздники россияне начали бронировать еще задолго до объявления «ковидной» недели, поскольку на этот период выпадают школьные каникулы. Однако подписание указа властями о выходных днях вызвало всплеск интереса к поездкам за границу.

«По популярным зарубежным направлениям — Египту, Турции, а также ОАЭ и Доминикане — спрос вырос на 15–20 процентов после объявления нерабочей недели», — рассказал эксперт и добавил, что пакетный тур обойдется путешественникам намного дешевле, чем самостоятельная покупка билетов. Так, стоимость перелета на египетские курорты начинается от 40–60 тысяч рублей на человека, а путевку с проживанием можно приобрести за 80–90 тысяч рублей на двоих.

Ранее в октябре на фоне объявления первой недели ноября нерабочими днями туроператоры отметили повышенный интерес россиян к поездкам в Сочи и Калининград. По словам специалистов туротрасли, основной спрос путешественников приходится на отели Сочи и Красной Поляны.

20 октября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

