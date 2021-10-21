Россияне захотели провести нерабочие дни ноября в двух городах страны

На фоне объявления первой недели ноября нерабочими днями, туроператоры отметили повышенный интерес россиян к путевкам в Сочи и Калининград. Об этом сообщает TourDom.ru.

По словам специалистов туротрасли, основной спрос путешественников приходится на отели Сочи и Красной Поляны. В частности, рост продаж наблюдают в офисах Центрального региона. В среднем, количество бронирований выросло на 25 процентов, что привело к дефициту номеров определенного типа в некоторых объектах размещения на нерабочие дни ноября. Помимо прочего, туристов предупредили, что гостиницы и санатории региона начали поднимать цены.

Также россияне заинтересовались поездками в Калининград и одноименную область. Отмечается, что из-за повышенного спроса в отелях города также появилась нехватка номеров на период с 4 по 7 ноября.

Ранее в октябре стало известно о планах россиян на отдых за рубежом. Так, число заявок на туры в Турцию и Египет на нерабочие дни, которые были объявлены в стране из-за ситуации с коронавирусом, выросли на 49 и 24 процента соответственно.

20 октября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.