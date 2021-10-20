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Россияне бросились искать авиабилеты после объявления нерабочих дней

Россияне стали искать авиабилеты на 49 процентов чаще после объявления нерабочих дней
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россияне стали искать авиабилеты с вылетом в конце октября на 49 процентов чаще после объявления нерабочих дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы онлайн-сервиса Aviasales.

«Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней», — уточнили в компании.

Отмечается, что лидирующими направлениями по количеству поисковых запросов стали Москва, Санкт-Петербург, черноморское побережье и Калининград. Также многие россияне бросились искать авиабилеты за границу — 10 процентов запросов приходится на Турцию, два процента — на Египет и ОАЭ, и полтора процента — на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — сказал он. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить, и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября.

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