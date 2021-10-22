Стало известно о дефиците мест в отелях Египта

Председатель Египетской ассоциации отелей Красного моря Алаа Акель (Alaa Akel) предупредил иностранных туристов о надвигающемся дефиците мест в отелях республики. Об этом сообщает портал «Турпром».

Так, стало известно, что заполняемость курортных гостиниц достигла допандемийного уровня и продолжает быстро расти. «Отели на Красном море в Египте заполняются на 80 процентов, и ожидается, что ослабление ограничений на передвижение, введенных ранее в связи с COVID-19, сделает их еще более загруженными», — рассказал специалист.

Акель отметил, что в 2020 году коэффициент заполняемости объектов размещения был на уровне 25 процентов, к июню 2021 года он увеличился до 50 процентов, а к августу 2021 года составлял уже более 70 процентов.

Также глава ассоциации рассказал, что в регионе Красного моря имеется примерно 69 тысяч гостиничных номеров из 210 тысяч по всей стране. В настоящее время отели увеличили свою вместимость до 1500-2000 номеров, однако на них уже «претендуют британские туристы, которые постепенно возвращаются в Египет».

Ранее в октябре турецкие отели столкнулись с повышенным спросом российских путешественников в осеннем сезоне. Отмечается, что высокий уровень загрузки гостиниц возник не только в результате отложенного из-за пандемии спроса, но также из-за стремления отдыхающих сэкономить на отпуске, так как стоимость путевок осенью значительно ниже, чем летом.