Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Турции

В РСТ заявили, что во многих отелях Турции заполнено сто процентов мест до конца осени

Турецкие отели столкнулись с повышенным спросом российских туристов в осеннем сезоне. О дефиците свободных мест предупредила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, ее цитирует «Интерфакс».

Как объяснила эксперт, высокая загрузка в отелях до конца бархатного сезона возникла не только в результате отложенного из-за пандемии спроса, но также из-за стремления путешественников сэкономить на отпуске, так как цены на размещение осенью значительно ниже, чем летом.

«Сейчас во многих популярных отелях заполнено сто процентов номеров, до конца сезона в них невозможно купить места. Некоторые отели продлевают работу дольше запланированного в связи с высоким спросом», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Специалист отметила, что, в частности, это касается отелей, входящих в популярные на российском рынке цепочки — Kilit, OTI Hotels&Resorts, Paloma Hotels, Concorde Hotels & Resorts и другие. Тем не менее, по мнению Тюриной, в ноябре туристов могут больше заинтересовать египетские курорты ввиду недавнего возобновления чартерных программ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее в октябре россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта. Так, туроператоры предсказали нехватку мест в отелях после снятия ограничений на чартерные и регулярные авиарейсы в страну. Также, по словам экспертов, проблема может возникнуть из-за увеличивающегося турпотока на курорты из европейских государств.