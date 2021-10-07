Россиянка побывала в отеле «ультра все включено» в Турции и рассказала об обмане

Россиянка побывала в Турции и рассказала, как туристов обманывают отели, работающие по системе «ультра все включено». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница провела в пятизвездочной гостинице в Анталье пять дней. На сайте объекта размещения было сказано, что он расположен в 300 метрах от моря, а последняя реновация номерного фонда проводилась в 2018-2019 году.

Однако по приезде оказалось, что многое из заявленного не соответствует действительности — ближайший пляж находился минимум в 900 метрах. Кроме того, по ощущениям автора, ремонт в гостинице не делали ни разу. «Почти все в отеле выглядит очень старым. Я даже видела дырки на простынях, полотенцах и форменных рубашках официантов», — добавила она.

Также блогера заметила, что уровень сервиса в ресторанах отличается от обещанного. Вместо кондитерской была «пыльная витрина» с «неприглядными десертами», а мороженое давали по расписанию.

В заключение россиянка дала читателям несколько советов, как не поддаться уловкам отельеров. Она порекомендовала искать актуальную информацию о гостиницах сразу в нескольких источниках, читать отзывы интернет-пользователей и смотреть обзоры блогеров.

Ранее в сентябре российских туристов, планирующих отдых в Египте, предупредили о некоторых особенностях системы «все включено» в местных отелях. Прежде всего путешественникам напомнили, что такая система в египетских гостиницах уступает турецкой по стандартам качества. В связи с этим отдыхающим порекомендовали внимательнее изучать, что именно входит в пакет «все включено».