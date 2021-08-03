Россиянам раскрыли схемы обмана в отелях Турции по системе «все включено»

Российским туристам раскрыли схемы обмана, которые используются при организации питания в отелях Турции по системе «все включено». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Одни из самых распространенных уловок — добавление большого количества сои в мясные продукты, приготовление блюд не из свежих, а из консервированных морепродуктов, а также использование полуфабрикатов «непонятно из чего».

«Колбаса и сосиски в турецком all inclusive самые невкусные — это соевые продукты с минимумом говядины, и есть их не следует», — рассказал бывший повар одной из четырехзвездочных гостиниц Антальи Осман Меджид.

Другая хитрость заключается в том, что постояльцам гостиниц нередко наливают местный «самопал» вместо качественного алкоголя. «Допустим, вы взяли тур Ultra all inclusive или Maximum all inclusive, включающий заграничный алкоголь. Заказали в баре коктейль, бармен смешает "мохито" со спиртным турецкого производства. Также норма, когда вы заказали бокал французского либо итальянского вина, принести бюджетное турецкое в надежде, что вы уже выпимши и разницы не заметите», — поделилась мнением сотрудница турагентства в Аланье Надежда Мелехова. Специалист отметила, что обманывать клиентов в Турции прибыльно, поскольку в стране установлены большие акцизы на иностранное спиртное.

Кроме того, ввиду коронавирусных ограничений, действующих на территории объектов размещения, туристам не разрешено самим брать еду в ресторанах гостиниц all inclusive, им ее выдают официанты, которые проинструктированы накладывать в тарелки гостям большое количество выпечки и гарниров из-за их дешевизны.

Ранее российским туристам рассказали об уловках, которые используются при организации питания по системе «шведский стол». Так, отельеры используют маленькие тарелки и большие кружки для экономии продуктов. Также дорогую еду, например, стейки и рыбу, накладывают дольше дешевой, поскольку «никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас».