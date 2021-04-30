Россиянка раскрыла схемы обмана туристов на пляжах Египта и Турции

Россиянка раскрыла популярные схемы обмана туристов, с которыми столкнулась на пляжах Египта и Турции. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница назвала три распространенных сценария, которыми пользуются мошенники. Так, она посоветовала быть начеку в центрах водного спорта, где можно взять напрокат катамараны или полететь на парашюте. По ее словам, после катания некоторые аниматоры как бы невзначай предлагают молодым девушкам или детям прокатиться с ними на скутере, однако уже на берегу они заявляют, что за услугу нужно заплатить 40 евро.

«И тут ничего не докажешь. Прайс перед катанием видели? Да. Он девушку силой на скутер тащил? Нет», — пояснила автора статьи.

Другой способ обмана — трюк с обезьянкой. Как рассказала блогерша, часто по пляжу ходит аниматор с животным на плечах и спрашивает у детей, не хотят ли они его погладить и сфотографироваться рядом. Обрадовавшись, они соглашаются, а после этого родителям ребенка неожиданно выставляется счет.

Кроме того, путешественница порекомендовала никогда ничего не пробовать у торговцев фруктов, которые завлекают туристов возможностью бесплатно полакомиться манго. Несмотря на фразы «Я тебя как друг угощаю», исход у такой щедрости один — пять долларов за дегустацию.

Ранее эксперты раскрыли уловки турецких отелей и назвали их «позором страны». Так, хитрые владельцы гостиниц нашли способ присвоить себе лишние «звезды» и вследствие этого выставлять номера на онлайн-платформах дороже.