Эксперты раскрыли уловки отелей Турции и назвали их «позором страны»

Эксперты раскрыли, на какие уловки идут турецкие отели ради привлечения туристов, и назвали их «позором страны». Об этом они рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты объяснили, что некоторые гостиницы в Турции, имея на руках муниципальный сертификат туристического объекта размещения, самостоятельно «присваивают» себе звезды категории ради рекламы и повышения рейтинга на онлайн-платформах бронирования гостиниц. Тем не менее право назначать определенную категорию объектам размещения имеет только Министерство культуры и туризма Турции.

Согласно статистике, больше всего муниципальных отелей находится в Стамбуле — 1432 гостиницы, следом идет Анталья — 1028, и Муула — 901. Среди них достаточно много объектов размещения с «неофициальными звездами», нацеленных на большой турпоток, в том числе международный.

Сейчас в парламенте Турции обсуждается поправка к закону, которая обяжет муниципальные отели до 2022 года пройти обязательную сертификацию и подтвердить свою категорию. В противном случае владельцы гостиниц будут вынуждены уйти с рынка или понизить свою «звездность», вместе с ней также уменьшив цены.

По мнению экспертов, данная реформа приведет к стандартизации качества предлагаемых услуг и повышению уровня сервиса для туристов.

Ранее, в марте, россиянам раскрыли распространенные схемы обмана при бронировании туров. Как рассказали эксперты, мошенники сначала создают сайты, которые выглядят как страницы реально существующих туроператоров, а затем запускают рекламную кампанию в социальных сетях, обещая путешественникам тур по очень выгодным условиям.