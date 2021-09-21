Назван лучший отель Турции по системе «все включено»

По итогам ежегодной премии TripAdvisor Travelers’ Choice 2021 назван лучший отель в Турции, работающий по системе «все включено». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, на основании миллионов отзывов путешественников со всего мира, в Турции получили награды четыре объекта размещения. Победителем стал пятизвездочный отель Seven Seas Hotel Blue, расположенный в Сиде.

Согласно отзывам, гостиница занимает четвертую строчку среди всех 307 отелей курорта. Отдыхающие характеризуют его фразой «как премиум, но дешевле» и отмечают гостеприимство персонала и высокий уровень сервиса.

По данным АТОР, стоимость недельной путевки в Seven Seas Hotel Blue на двоих в начале октября начинается от 185 тысяч рублей.

Ранее в сентябре руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал лучший отечественный курорт для пляжного отдыха с наиболее комфортным климатом в бархатном сезоне. По его словам, в этом году курортный сезон в Краснодарском крае будет коротким, а в Крыму, напротив, температура воздуха не будет опускаться ниже 22-25 градусов.