Россиян предупредили о некоторых особенностях отелей «все включено» в Египте

Туристам напомнили, что система «все включено» в Египте ориентирована на средний уровень

Российских туристов, планирующих отдых в отелях Египта, предупредили о некоторых особенностях системы «все включено» в стране. Мнение эксперта туристической отрасли опубликовал портал HotLine.travel.

Прежде всего путешественникам напомнили, что система «все включено» в египетских отелях уступает турецким по стандартам качества. Тем не менее отдых в люксовых гостиницах арабской страны доступен более широкому кругу потребителей.

«Отельная база Египта больше ориентирована на средний уровень гостиниц пять звезд (по количеству объектов размещения), а не люкс», — отметили специалисты.

Туристам также посоветовали обращать внимание, что именно входит в пакет «все включено». Например, в разных отелях концепция питания может не включать в себя импортный алкоголь, а предлагать только напитки местного производства.

Кроме того, несмотря на схожесть категорий и стоимость размещения в разных отелях, коррективы вносят коронавирусные ограничения. В частности, из-за новых правил может быть сокращено время работы ресторана и изменен выбор блюд в меню — эти моменты также необходимо выяснять заранее.

Помимо прочего, специалисты отметили, что при выборе отеля разными могут оказаться не только предоставляемые услуги, но и береговая линия и разнообразие коралловых рифов в море, что является «характерной чертой египетских курортов».

Ранее в сентябре власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь им необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда.