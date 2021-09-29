Россиянам назвали способ отдохнуть на море в октябре за 50 тысяч рублей

В АТОР заявили, что дешевле всего отпуск в октябре обойдется в Абхазии

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на море за 50 тысяч рублей в октябре. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, дешевле всего отпуск в это время года обойдется в Абхазии. Тур на 10 ночей с проживанием в двухзвездочном гостевом доме с перелетом на двоих можно приобрести за 22,1 тысячи рублей.

Далее следует ряд российских курортов на Черном море. Так, десятидневный отдых в Анапе, Сочи и Крыму будет стоить от 23 до 27 тысяч рублей с перелетом, размещением и питанием.

Среди популярных зарубежных направлений самым доступным по ценам пляжный отдых будет в Турции. Десятидневный пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в середине октября обойдется в 47,2 тысячи рублей. В путевку будет входить авиаперелет, трансфер, страховка, проживание в отеле категории три звезды и питание по системе «все включено».

Кроме того, в список бюджетных вариантов для отпуска осенью вошли Болгария, Египет, Греция и Кипр. При этом, как отметили аналитики, стоимость отдыха в этих странах понизилась на 20-30 процентов по сравнению с ценами на такие же туры с вылетами в сентябре.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли способы сэкономить на поездке на Мальдивские острова. Бюджетно отдохнуть в республике путешественники могут на локальных островах, где проживает местное население. Стоимость номеров в гостевых домах начинается от 50 долларов (3,6 тысячи рублей) до 150 долларов (10,9 тысячи рублей) в сутки на двоих с завтраками.

