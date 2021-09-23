Россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей

Российским туристам рассказали о том, как сэкономить на отдыхе на Мальдивах

Российским туристам раскрыли способы сэкономить на поездке на Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богачей. Об этом пишет онлайн-сервис путешествий «Туту.ру».

Бюджетно отдохнуть в республике путешественники могут на локальных островах, где проживает местное население. «С прошлой осени власти страны разрешили туристам размещаться в гестхаусах. Учитывая цены на отдых на Мальдивах, этот вариант очень привлекателен: здесь значительно дешевле, чем на резортах», — рассказали эксперты туристической отрасли.

Стоимость номеров в гостевых домах начинается от 50 долларов (3,6 тысячи рублей) до 150 долларов (10,9 тысячи рублей) в сутки на двоих с заварками. При этом уточняется, что в подобных местах размещения не предусмотрено питание по системам «все включено» или шведский стол, и все блюда готовятся под заказ.

Специалисты обратили внимание, что фрукты, рыба и морепродукты на локальных островах дорогие, поскольку все собирается и ловится местными жителями вручную, а «не поставлено на поток».

Также эксперты предупредили о ряде ограничений при проживании в гестхаусах. Например, купаться разрешено не везде, а только на специальных бикини-пляжах. Кроме того, не рекомендуется ходить в слишком открытой одежде ни женщинам, ни мужчинам. Помимо этого, планируя отдых по соседству с коренным населением, необходимо помнить, что на Мальдивах запрещены любые спиртные напитки.

«Вы его [алкоголь] не сможете привезти (на границе его изымут) и не сможете купить. На локальных островах готовьтесь к трезвому отдыху. Максимум, что вам будет доступно, — это безалкогольное пиво», — заключили специалисты.

Ранее в августе жители России массово захотели бюджетно отдохнуть на Мальдивах. По данным министерства туризма республики, с января по июнь текущего года страну посетили 124,6 тысячи отдыхающих из РФ, из которых примерно 70 процентов останавливались в отелях премиум-сегмента, тогда как около 30 процентов выбирали гостевые дома.