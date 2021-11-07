Доктор Мясников рассказал об опасных изменениях родинок на теле

Врач, телеведущий Александр Мясников призвал некоторых граждан фотографировать свои родинки. Это необходимо, чтобы не пропустить опасных внешних изменений, подчеркнул медик для телеканала «Россия 1», эфир которого опубликован на YouTube.

Доктор заявил, что рекомендация особенно актуальная для людей, у которых более пяти родинок на теле. По его словам, большое количество родинок увеличивает риск развития меланомы и требует ведения такого «паспорта кожи». Чтобы распознать изменения, Мясников советовал прибегнуть к специальной системе «АКОРД», где «А» — это асимметрия, «К» — неровность краев, «О» — окраска, «Р» — размер, и «Д» — динамика.

Помимо этого, следует учитывать толщину родинки. Если она уже будто возвышается над кожей, а толщина составляет более миллиметра, Мясников рекомендовал обратиться к врачу. Также во избежание развития меланомы лучше отказаться от солярия, поскольку высокий уровень ультрафиолетового излучения является опасным для человека.

Ранее Мясников заявил, что россияне нередко совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов. В частности, они часто прибегают к бесконтрольному приему нестероидных противовоспалительных препаратов и не задумываются о дальнейших последствиях. По словам Мясникова, прием таких препаратов приводит к язве желудка и кровотечению.