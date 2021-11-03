Доктор Мясников назвал причину роста числа больных COVID-19 в России

Врач и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников прокомментировал увеличение количества заразившихся коронавирусом в России. Пост, в котором доктор назвал вероятную причину роста числа больных COVID-19 в стране, появился в его Telegram-канале.

Специалист заявил, что количество инфицированных россиян увеличилось осенью из-за низкого уровня вакцинации летом. «Когда я писал, [мол], вакцинируйтесь сейчас, в ноябре будет по 40 тысяч заболевших и одной тысяче умерших в день, все массово от меня отписывались. Ну вот приплыли, имеем то, что имеем», — отметил Мясников.

По словам врача, тот факт, что многие стали прививаться сегодня, никак не может повлиять на нынешнюю ситуацию, так как от первой инъекции до формирования иммунитета к вирусу проходит полтора-два месяца. Телеведущий добавил, что осенние темпы вакцинации работают на следующую волну, которая, по его мнению, случится в феврале или марте 2022 года.

Ранее Мясников раскритиковал противников прививки от коронавируса. В личном блоге он подчеркнул, что все доводы людей, которые выступают против вакцинации, — это «вопиющая безграмотность и словоблудие».

Помимо этого, телеведущий дал несколько советов по вакцинации от COVID-19. В частности, Мясников сообщил, что переболевшие могут привиться уже через полгода после перенесенной инфекции, чтобы защитить себя от новых штаммов.