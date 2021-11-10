В Москве выявили минимальное число пациентов c COVID-19 за месяц

Оперштаб: в Москве выявили 3927 случаев заражения коронавирусом, это минимум с 6 октября

В Москве за последние сутки выявили 3927 новых случаев коронавируса, это минимум с 6 октября. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

3927 случаев COVID-19 выявлено в Москве за сутки

Во вторник, 9 ноября, в столице было зафиксировано 5287 случаев заражения COVID-19.

За 24 часа в Москве госпитализированы 1327 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 726 пациентов. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса с начала пандемии составляет 1 875 820.

За сутки в городе зафиксировано 98 летальных исходов, всего с начала пандемии в городе умерло 32 305 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 7549, общий — 1 655 912.