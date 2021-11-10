Минздрав ответил выступающим против вакцинации медикам

Медицинские работники, выступающие против вакцинации от коронавируса и распространяющие некорректные сведения, ставят под угрозу жизни граждан. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, поясняя выступление Михаила Мурашко в Госдуме, передает ТАСС.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан», — заявил Кузнецов.

Он также сообщил, что министр, отвечая на предложение депутатов внести изменения в законодательство, в том числе в Уголовной кодекс, заявил, что это не требуется, так как все необходимые меры ответственности предусмотрены действующими законами.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для победы над COVID-19 в России следует выполнить одно условие — сделать вакцинацию обязательной. В Кремле отметили, что таких решений на федеральном уровне в настоящее время не принималось.