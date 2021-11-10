Матвиенко ответила на вопрос о действии ограничительных мер в регионах

Cпикер Совфеда Матвиенко: ограничительные меры по COVID-19 в регионах будут сохраняться

Ограничительные меры по COVID-19 в российских регионах будут сохраняться в большей или меньшей степени. Так на этот вопрос ответила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Она также отметила, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в России сложная.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что во время пандемии COVID-19 использование QR-кодов показало высокую эффективность. По его словам, введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации против коронавируса.

Также министр здравоохранения отметил, что нерабочие дни в стране, введенные из-за ситуации по COVID-19, позволили переломить ситуацию с коронавирусом и снизить темпы распространения инфекции.